Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|388.945.691
|Kardemir (D)
|373.297.499
|Garanti Bankası
|366.287.381
|Türk Hava Yolları
|308.715.181
|Ereğli Demir Çelik
|276.555.536
|Emlak Konut GMYO
|246.858.335
|Tüpraş
|215.441.820
|Akbank
|205.237.191
|Koç Holding
|160.324.625
|Halkbank
|156.270.773
|Yapı ve Kredi Bankası
|149.516.609
|Petkim
|146.467.475
|ASELSAN
|130.322.341
|Koza Altın
|124.104.000
|SASA Polyester
|119.530.307
|İş Bankası (C)
|106.241.296
|Bim Mağazalar
|104.653.727
|Vakıflar Bankası
|100.088.608
|Koza Madencilik
|99.407.651
|Doğan Holding
|94.510.752
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi