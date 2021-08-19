Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 388.945.691 Kardemir (D) 373.297.499 Garanti Bankası 366.287.381 Türk Hava Yolları 308.715.181 Ereğli Demir Çelik 276.555.536 Emlak Konut GMYO 246.858.335 Tüpraş 215.441.820 Akbank 205.237.191 Koç Holding 160.324.625 Halkbank 156.270.773 Yapı ve Kredi Bankası 149.516.609 Petkim 146.467.475 ASELSAN 130.322.341 Koza Altın 124.104.000 SASA Polyester 119.530.307 İş Bankası (C) 106.241.296 Bim Mağazalar 104.653.727 Vakıflar Bankası 100.088.608 Koza Madencilik 99.407.651 Doğan Holding 94.510.752 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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