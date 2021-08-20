Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|470.272.432
|Ereğli Demir Çelik
|309.273.698
|Kardemir (D)
|252.114.372
|Koza Madencilik
|240.680.561
|Koza Altın
|219.987.435
|Türk Hava Yolları
|205.914.089
|Tüpraş
|203.752.501
|RTA Laboratuvarları
|125.781.288
|Şişe Cam
|123.095.116
|Petkim
|113.565.329
|Doğuş Otomotiv
|112.636.808
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.099.761
|Halkbank
|90.660.125
|İş Bankası (C)
|88.949.608
|Emlak Konut GMYO
|87.840.946
|Odaş Elektrik
|85.965.677
|Koç Holding
|78.272.769
|Akbank
|76.161.542
|SASA Polyester
|74.553.741
|Doğan Holding
|72.540.673
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi