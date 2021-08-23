Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|498.880.777
|Garanti Bankası
|492.307.049
|SASA Polyester
|437.311.662
|Türk Hava Yolları
|332.940.515
|Akbank
|328.639.731
|Petkim
|322.634.328
|Sabancı Holding
|196.415.000
|Vestel
|184.904.022
|Koza Altın
|184.533.419
|Koza Madencilik
|180.768.194
|Koç Holding
|178.077.221
|Kardemir (D)
|164.573.314
|ASELSAN
|160.342.020
|Vestel Beyaz Eşya
|153.316.962
|Ereğli Demir Çelik
|145.945.455
|Tüpraş
|135.355.791
|Borusan Yatırım Pazarlama
|112.128.866
|Halkbank
|109.981.254
|Yapı ve Kredi Bankası
|103.442.887
|Bim Mağazalar
|90.298.714
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi