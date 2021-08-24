Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|587.524.344
|Garanti Bankası
|464.157.701
|Kardemir (D)
|435.072.950
|Ereğli Demir Çelik
|265.515.828
|Vestel Beyaz Eşya
|229.799.254
|Akbank
|180.695.135
|Tüpraş
|160.361.202
|Koza Madencilik
|152.087.342
|Koza Altın
|143.648.964
|Emlak Konut GMYO
|142.689.438
|Şişe Cam
|128.065.329
|Borusan Yatırım Pazarlama
|123.754.355
|Petkim
|107.485.361
|Pegasus
|107.117.574
|Yapı ve Kredi Bankası
|106.569.974
|Sasa Polyester
|101.831.364
|İş Bankası (C)
|97.057.779
|Koç Holding
|91.198.539
|ASELSAN
|91.111.416
|Odaş Elektrik
|90.834.372
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi