Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.011.554.546 Türk Hava Yolları 554.754.297 Kardemir (D) 417.410.188 Petkim 322.993.667 Şişe Cam 286.355.374 Ereğli Demir Çelik 251.594.091 ASELSAN 230.605.475 Tüpraş 214.094.118 Yapı ve Kredi Bankası 199.454.812 Akbank 159.448.666 Koza Madencilik 153.117.383 Net Holding 152.293.620 Koza Altın 145.430.414 İş Bankası (C) 111.863.562 Arçelik 110.813.496 Odaş Elektrik 101.726.873 Koç Holding 94.570.232 Emlak Konut GMYO 90.908.962 Borusan Yatırım Pazarlama 84.507.809 Pegasus 78.398.961 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beyin kanaması geçirip 3 saat ameliyatta kalan oyuncu Mesut Akusta'dan iyi haber, sosyal medya hesabından geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı

Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi

Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz