Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.011.554.546
|Türk Hava Yolları
|554.754.297
|Kardemir (D)
|417.410.188
|Petkim
|322.993.667
|Şişe Cam
|286.355.374
|Ereğli Demir Çelik
|251.594.091
|ASELSAN
|230.605.475
|Tüpraş
|214.094.118
|Yapı ve Kredi Bankası
|199.454.812
|Akbank
|159.448.666
|Koza Madencilik
|153.117.383
|Net Holding
|152.293.620
|Koza Altın
|145.430.414
|İş Bankası (C)
|111.863.562
|Arçelik
|110.813.496
|Odaş Elektrik
|101.726.873
|Koç Holding
|94.570.232
|Emlak Konut GMYO
|90.908.962
|Borusan Yatırım Pazarlama
|84.507.809
|Pegasus
|78.398.961
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi