Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|879.327.531
|Garanti Bankası
|547.941.451
|Petkim
|257.231.247
|ASELSAN
|238.958.992
|Torunlar GMYO
|201.580.924
|Kardemir (D)
|196.560.188
|Tüpraş
|185.439.645
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.471.927
|Ereğli Demir Çelik
|149.577.263
|Odaş Elektrik
|142.938.276
|İş Bankası (C)
|133.736.205
|Arçelik
|122.807.870
|Akbank
|120.503.066
|Şişe Cam
|115.988.548
|Koza Altın
|104.641.062
|Koza Madencilik
|97.642.196
|Koç Holding
|90.381.535
|Emlak Konut GMYO
|85.983.512
|Pegasus
|85.028.468
|Bim Mağazalar
|77.496.964
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi