Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 879.327.531 Garanti Bankası 547.941.451 Petkim 257.231.247 ASELSAN 238.958.992 Torunlar GMYO 201.580.924 Kardemir (D) 196.560.188 Tüpraş 185.439.645 Yapı ve Kredi Bankası 163.471.927 Ereğli Demir Çelik 149.577.263 Odaş Elektrik 142.938.276 İş Bankası (C) 133.736.205 Arçelik 122.807.870 Akbank 120.503.066 Şişe Cam 115.988.548 Koza Altın 104.641.062 Koza Madencilik 97.642.196 Koç Holding 90.381.535 Emlak Konut GMYO 85.983.512 Pegasus 85.028.468 Bim Mağazalar 77.496.964 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı

Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak

Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF'den borç aldığı iddiasını yalandı

Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı

Sarı-Kırmızılı takımda 4'lü veda! Mohamed, Babel, Falcao ve Marcao ayrılıyor

ABD, bu videoya ne tepki verecek! 6 milyon dolar değerindeki helikopterleri Taliban'ın kontrolüne geçti

Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı

ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi