Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|415.601.813
|Kardemir (D)
|335.386.333
|Petkim
|309.222.324
|Garanti Bankası
|265.170.340
|Koza Madencilik
|241.745.718
|Şişe Cam
|197.090.241
|Torunlar GMYO
|187.329.927
|Karsan Otomotiv
|164.127.041
|Koç Holding
|158.272.682
|Ereğli Demir Çelik
|147.845.959
|ASELSAN
|145.404.504
|Koza Altın
|144.497.483
|Yapı ve Kredi Bankası
|134.828.415
|Odaş Elektrik
|130.919.191
|Tüpraş
|129.022.603
|Borusan Yatırım Pazarlama
|127.572.292
|Sasa Polyester
|110.619.654
|Gübre Fabrikaları
|100.421.545
|Akbank
|99.057.140
|Arçelik
|84.746.084
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi