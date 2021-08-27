Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 415.601.813 Kardemir (D) 335.386.333 Petkim 309.222.324 Garanti Bankası 265.170.340 Koza Madencilik 241.745.718 Şişe Cam 197.090.241 Torunlar GMYO 187.329.927 Karsan Otomotiv 164.127.041 Koç Holding 158.272.682 Ereğli Demir Çelik 147.845.959 ASELSAN 145.404.504 Koza Altın 144.497.483 Yapı ve Kredi Bankası 134.828.415 Odaş Elektrik 130.919.191 Tüpraş 129.022.603 Borusan Yatırım Pazarlama 127.572.292 Sasa Polyester 110.619.654 Gübre Fabrikaları 100.421.545 Akbank 99.057.140 Arçelik 84.746.084 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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