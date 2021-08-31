Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|755.186.935
|Tüpraş
|416.788.856
|Türk Hava Yolları
|403.643.193
|Yapı ve Kredi Bankası
|330.752.197
|Kardemir (D)
|283.999.324
|Akbank
|249.270.931
|Koç Holding
|239.637.939
|Şişe Cam
|225.034.215
|Arçelik
|195.275.078
|SASA Polyester
|178.623.505
|Petkim
|176.495.470
|Ereğli Demir Çelik
|175.690.075
|İş Bankası (C)
|149.634.805
|Koza Altın
|144.905.487
|Torunlar GMYO
|144.284.148
|Net Holding
|140.404.078
|Koza Madencilik
|137.642.857
|ASELSAN
|108.162.842
|Tekfen Holding
|101.463.037
|Sabancı Holding
|99.861.406
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi