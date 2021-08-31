Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 755.186.935 Tüpraş 416.788.856 Türk Hava Yolları 403.643.193 Yapı ve Kredi Bankası 330.752.197 Kardemir (D) 283.999.324 Akbank 249.270.931 Koç Holding 239.637.939 Şişe Cam 225.034.215 Arçelik 195.275.078 SASA Polyester 178.623.505 Petkim 176.495.470 Ereğli Demir Çelik 175.690.075 İş Bankası (C) 149.634.805 Koza Altın 144.905.487 Torunlar GMYO 144.284.148 Net Holding 140.404.078 Koza Madencilik 137.642.857 ASELSAN 108.162.842 Tekfen Holding 101.463.037 Sabancı Holding 99.861.406 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı

Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor

Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı

Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş

Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek

Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi