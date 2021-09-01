Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 718.383.150 SASA Polyester 477.020.154 Garanti Bankası 466.694.745 Yapı ve Kredi Bankası 236.374.222 Petkim 219.068.805 Tüpraş 211.247.366 Kardemir (D) 195.328.931 Koza Altın 167.540.903 Şişe Cam 156.938.652 Koç Holding 148.339.465 Akbank 140.884.933 ASELSAN 136.930.067 İş Bankası (C) 131.521.486 Ereğli Demir Çelik 128.049.078 Koza Madencilik 105.545.646 Tekfen Holding 99.314.143 Esenboğa Elektrik 97.444.173 TAV Havalimanları 89.787.321 Arçelik 86.510.880 Pegasus 83.748.253 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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