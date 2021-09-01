Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|718.383.150
|SASA Polyester
|477.020.154
|Garanti Bankası
|466.694.745
|Yapı ve Kredi Bankası
|236.374.222
|Petkim
|219.068.805
|Tüpraş
|211.247.366
|Kardemir (D)
|195.328.931
|Koza Altın
|167.540.903
|Şişe Cam
|156.938.652
|Koç Holding
|148.339.465
|Akbank
|140.884.933
|ASELSAN
|136.930.067
|İş Bankası (C)
|131.521.486
|Ereğli Demir Çelik
|128.049.078
|Koza Madencilik
|105.545.646
|Tekfen Holding
|99.314.143
|Esenboğa Elektrik
|97.444.173
|TAV Havalimanları
|89.787.321
|Arçelik
|86.510.880
|Pegasus
|83.748.253
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi