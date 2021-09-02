Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|461.627.113
|Türk Hava Yolları
|324.261.411
|Tüpraş
|286.724.425
|Koza Altın
|232.655.154
|Şişe Cam
|212.573.219
|Akbank
|206.106.817
|Koza Madencilik
|158.864.031
|SASA Polyester
|144.465.089
|Ereğli Demir Çelik
|132.212.245
|Petkim
|130.183.015
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.031.564
|İş Bankası (C)
|115.629.198
|Arçelik
|112.958.543
|Doğan Holding
|111.920.942
|Halkbank
|104.714.003
|Bera Holding
|104.385.985
|Kardemir (D)
|90.991.700
|RTA Laboratuvarları
|83.941.370
|Koç Holding
|80.920.752
|ASELSAN
|80.525.400
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi