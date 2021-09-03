Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|648.558.015
|Garanti BBVA
|459.668.583
|Bera Holding
|202.836.897
|Şişe Cam
|194.991.821
|Kardemir (D)
|194.393.704
|Ereğli Demir Çelik
|176.692.264
|Fenerbahçe Futbol
|162.192.345
|Tüpraş
|156.802.464
|Koza Madencilik
|155.664.953
|RTA Laboratuvarları
|155.343.556
|Zorlu Enerji
|153.367.727
|Koza Altın
|150.264.432
|Sasa Polyester
|129.096.176
|Doğan Holding
|128.492.850
|Akbank
|120.781.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|114.940.666
|Petkim
|110.192.883
|İş Bankası (C)
|109.164.462
|ASELSAN
|97.371.450
|Odaş Elektrik
|94.576.725
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi