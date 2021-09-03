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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

03.09.2021 13:28
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları648.558.015Garanti BBVA459.668.583Bera Holding202.836.897Şişe Cam194.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları648.558.015
Garanti BBVA459.668.583
Bera Holding202.836.897
Şişe Cam194.991.821
Kardemir (D)194.393.704
Ereğli Demir Çelik176.692.264
Fenerbahçe Futbol162.192.345
Tüpraş156.802.464
Koza Madencilik155.664.953
RTA Laboratuvarları155.343.556
Zorlu Enerji153.367.727
Koza Altın150.264.432
Sasa Polyester129.096.176
Doğan Holding128.492.850
Akbank120.781.100
Yapı ve Kredi Bankası114.940.666
Petkim110.192.883
İş Bankası (C)109.164.462
ASELSAN97.371.450
Odaş Elektrik94.576.725
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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