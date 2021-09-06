Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|629.251.599
|Yapı ve Kredi Bankası
|404.404.286
|Türk Hava Yolları
|259.120.437
|Koza Altın
|194.480.955
|SASA Polyester
|184.523.617
|Akbank
|160.385.081
|Şişe Cam
|158.109.020
|Ereğli Demir Çelik
|148.192.534
|Koza Madencilik
|139.139.474
|Kardemir (D)
|128.123.272
|Petkim
|109.500.803
|Tüpraş
|108.115.335
|Odaş Elektrik
|106.228.802
|İpek Doğal Enerji
|82.702.845
|İş Bankası (C)
|81.528.110
|Fenerbahçe Futbol
|68.161.086
|İhlas Holding
|63.411.506
|Vakıflar Bankası
|61.758.125
|ASELSAN
|60.253.411
|Zorlu Enerji
|60.186.368
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi