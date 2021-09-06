Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 629.251.599 Yapı ve Kredi Bankası 404.404.286 Türk Hava Yolları 259.120.437 Koza Altın 194.480.955 SASA Polyester 184.523.617 Akbank 160.385.081 Şişe Cam 158.109.020 Ereğli Demir Çelik 148.192.534 Koza Madencilik 139.139.474 Kardemir (D) 128.123.272 Petkim 109.500.803 Tüpraş 108.115.335 Odaş Elektrik 106.228.802 İpek Doğal Enerji 82.702.845 İş Bankası (C) 81.528.110 Fenerbahçe Futbol 68.161.086 İhlas Holding 63.411.506 Vakıflar Bankası 61.758.125 ASELSAN 60.253.411 Zorlu Enerji 60.186.368 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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