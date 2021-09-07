Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|543.154.885
|Garanti Bankası
|267.541.744
|Kardemir (D)
|258.830.365
|Tüpraş
|215.665.339
|SASA Polyester
|153.353.440
|Koza Altın
|139.174.737
|Ereğli Demir Çelik
|135.853.568
|Şişe Cam
|134.711.141
|Akbank
|123.973.335
|Yapı ve Kredi Bankası
|120.078.633
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|110.583.346
|Jantsa Jant Sanayi
|99.543.596
|Fenerbahçe Futbol
|96.129.908
|Otokar
|85.563.575
|Vakıflar Bankası
|78.936.607
|İş Bankası (C)
|76.526.201
|Petkim
|75.902.050
|Karsan Otomotiv
|74.929.771
|RTA Laboratuvarları
|67.197.070
|Galatasaray Sportif
|62.660.640
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi