Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|689.376.372
|Türk Hava Yolları
|355.138.966
|Kardemir (D)
|232.326.910
|Akbank
|214.357.456
|Türkiye Sigorta
|212.011.789
|Yapı ve Kredi Bankası
|193.965.362
|RTA Laboratuvarları
|152.887.106
|Şişe Cam
|145.344.780
|Koza Altın
|145.233.188
|Ereğli Demir Çelik
|141.356.381
|Tüpraş
|132.957.721
|İş Bankası (C)
|128.514.473
|Koza Madencilik
|122.016.888
|Petkim
|121.643.973
|SASA Polyester
|121.001.065
|Koç Holding
|103.354.706
|Odaş Elektrik
|91.295.461
|Erbosan
|85.906.606
|Vakıflar Bankası
|74.930.889
|Emlak Konut GMYO
|73.766.411
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi