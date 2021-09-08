Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 689.376.372 Türk Hava Yolları 355.138.966 Kardemir (D) 232.326.910 Akbank 214.357.456 Türkiye Sigorta 212.011.789 Yapı ve Kredi Bankası 193.965.362 RTA Laboratuvarları 152.887.106 Şişe Cam 145.344.780 Koza Altın 145.233.188 Ereğli Demir Çelik 141.356.381 Tüpraş 132.957.721 İş Bankası (C) 128.514.473 Koza Madencilik 122.016.888 Petkim 121.643.973 SASA Polyester 121.001.065 Koç Holding 103.354.706 Odaş Elektrik 91.295.461 Erbosan 85.906.606 Vakıflar Bankası 74.930.889 Emlak Konut GMYO 73.766.411 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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