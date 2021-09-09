Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 826.777.660 Yapı ve Kredi Bankası 361.190.981 Halkbank 272.432.549 Kardemir (D) 263.999.418 Türk Hava Yolları 260.415.986 Ereğli Demir Çelik 229.738.936 Tüpraş 199.630.116 Akbank 171.413.720 Şişe Cam 167.123.859 Ford Otosan 136.218.113 Koç Holding 135.315.610 Petkim 126.106.095 Koza Altın 122.435.690 İş Bankası (C) 115.353.222 RTA Laboratuvarları 113.122.604 Vakıflar Bankası 106.770.269 Arçelik 105.610.855 Sabancı Holding 103.574.439 ASELSAN 95.677.303 Otokar 81.121.931 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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