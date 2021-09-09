Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|826.777.660
|Yapı ve Kredi Bankası
|361.190.981
|Halkbank
|272.432.549
|Kardemir (D)
|263.999.418
|Türk Hava Yolları
|260.415.986
|Ereğli Demir Çelik
|229.738.936
|Tüpraş
|199.630.116
|Akbank
|171.413.720
|Şişe Cam
|167.123.859
|Ford Otosan
|136.218.113
|Koç Holding
|135.315.610
|Petkim
|126.106.095
|Koza Altın
|122.435.690
|İş Bankası (C)
|115.353.222
|RTA Laboratuvarları
|113.122.604
|Vakıflar Bankası
|106.770.269
|Arçelik
|105.610.855
|Sabancı Holding
|103.574.439
|ASELSAN
|95.677.303
|Otokar
|81.121.931
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi