Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 828.813.096 Türk Hava Yolları 349.051.729 Yapı ve Kredi Bankası 295.571.233 Kardemir (D) 252.478.688 Ford Otosan 197.029.057 Akbank 168.169.864 Ereğli Demir Çelik 164.946.718 Tüpraş 129.553.293 Tofaş Oto Fabrikası 122.691.189 İş Bankası (C) 113.240.085 Petkim 107.531.030 Koç Holding 103.174.664 Şişe Cam 101.706.397 Arçelik 97.319.956 Koza Altın 96.668.343 Karsan Otomotiv 84.357.543 Emlak Konut GMYO 82.324.161 Bim Mağazalar 68.382.666 Pegasus 65.552.799 Doğuş Otomotiv 62.730.014 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi

Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi

Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi

Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı

Otoparkı bile kullanması yasak olan Jeremain Lens, maaşın aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi

Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira