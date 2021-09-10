Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|828.813.096
|Türk Hava Yolları
|349.051.729
|Yapı ve Kredi Bankası
|295.571.233
|Kardemir (D)
|252.478.688
|Ford Otosan
|197.029.057
|Akbank
|168.169.864
|Ereğli Demir Çelik
|164.946.718
|Tüpraş
|129.553.293
|Tofaş Oto Fabrikası
|122.691.189
|İş Bankası (C)
|113.240.085
|Petkim
|107.531.030
|Koç Holding
|103.174.664
|Şişe Cam
|101.706.397
|Arçelik
|97.319.956
|Koza Altın
|96.668.343
|Karsan Otomotiv
|84.357.543
|Emlak Konut GMYO
|82.324.161
|Bim Mağazalar
|68.382.666
|Pegasus
|65.552.799
|Doğuş Otomotiv
|62.730.014
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi