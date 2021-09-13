Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 632.338.334 Koza Altın 365.202.071 Koza Madencilik 304.776.013 Yapı ve Kredi Bankası 296.526.635 Türk Hava Yolları 224.424.039 Şişe Cam 196.779.999 Akbank 186.645.199 Ereğli Demir Çelik 184.084.987 Tüpraş 170.999.705 Petkim 137.181.228 Kardemir (D) 119.294.677 İş Bankası (C) 105.238.075 Tofaş Oto Fabrikası 104.934.546 İpek Doğal Enerji 101.553.821 Emlak Konut GMYO 100.143.456 SASA Polyester 69.896.923 Pegasus 68.794.264 Alarko Holding 67.425.947 Arçelik 66.918.280 Doğuş Otomotiv 62.735.210 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ertem Şener, gelen tepkiler üzerine Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı

Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti

25 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu! Ayağındaki yara izi dikkat çekti

Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı

1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi

1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi

Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık