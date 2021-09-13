Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|632.338.334
|Koza Altın
|365.202.071
|Koza Madencilik
|304.776.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|296.526.635
|Türk Hava Yolları
|224.424.039
|Şişe Cam
|196.779.999
|Akbank
|186.645.199
|Ereğli Demir Çelik
|184.084.987
|Tüpraş
|170.999.705
|Petkim
|137.181.228
|Kardemir (D)
|119.294.677
|İş Bankası (C)
|105.238.075
|Tofaş Oto Fabrikası
|104.934.546
|İpek Doğal Enerji
|101.553.821
|Emlak Konut GMYO
|100.143.456
|SASA Polyester
|69.896.923
|Pegasus
|68.794.264
|Alarko Holding
|67.425.947
|Arçelik
|66.918.280
|Doğuş Otomotiv
|62.735.210
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi