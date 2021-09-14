Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|504.639.463
|Garanti Bankası
|498.261.591
|Petkim
|255.119.736
|Türk Hava Yolları
|241.418.220
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.789.987
|Akbank
|155.355.924
|Şişe Cam
|138.812.022
|Kardemir (D)
|134.595.146
|Tofaş Oto Fabrikası
|129.353.972
|Koza Altın
|128.417.649
|Ereğli Demir Çelik
|125.713.158
|Doğan Holding
|123.722.795
|Galatasaray Sportif
|99.939.804
|Koza Madencilik
|99.859.268
|İş Bankası (C)
|88.388.329
|Fenerbahçe Futbol
|79.838.172
|SASA Polyester
|69.700.897
|Arçelik
|66.301.718
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|66.183.221
|Doğuş Otomotiv
|65.995.384
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi