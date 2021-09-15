Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|437.406.751
|Tüpraş
|406.314.742
|Kardemir (D)
|326.020.470
|Yapı ve Kredi Bankası
|260.664.359
|Şişe Cam
|247.732.885
|Türk Hava Yolları
|229.089.353
|Ereğli Demir Çelik
|168.213.740
|Tofaş Oto Fabrikası
|117.159.917
|Koç Holding
|105.321.755
|Halkbank
|101.140.692
|Akbank
|96.167.080
|Bim Mağazalar
|94.838.865
|İş Bankası (C)
|92.415.690
|Bera Holding
|85.099.816
|Koza Altın
|82.153.222
|Ford Otosan
|81.633.260
|Doğuş Otomotiv
|78.400.694
|Petkim
|71.825.383
|SASA Polyester
|70.292.788
|Kordsa Teknik Tekstil
|66.870.327
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi