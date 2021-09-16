Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|788.418.208
|Türk Hava Yolları
|346.633.405
|Tüpraş
|283.179.092
|Koza Altın
|244.283.725
|Şişe Cam
|206.252.532
|Ereğli Demir Çelik
|193.627.547
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.571.533
|Kardemir (D)
|171.610.720
|Petkim
|164.152.229
|Esenboğa Elektrik
|146.148.587
|Koç Holding
|143.217.406
|Akbank
|124.810.225
|SASA Polyester
|116.931.846
|Koza Madencilik
|105.166.854
|Ford Otosan
|97.097.253
|Kordsa Teknik Tekstil
|88.856.069
|Emlak Konut GMYO
|77.393.870
|İş Bankası (C)
|76.705.663
|ASELSAN
|70.364.852
|Turkcell
|69.871.794
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi