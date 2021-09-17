Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 848.127.214 Garanti BBVA 600.006.353 Tüpraş 291.131.555 Yapı ve Kredi Bankası 229.349.149 Kardemir (D) 218.243.279 Koza Altın 217.095.550 Ereğli Demir Çelik 202.512.675 Koza Madencilik 180.599.158 Petkim 173.934.073 Halkbank 172.915.408 Pegasus 159.540.446 Tofaş Oto Fabrikası 100.172.664 Şişe Cam 99.344.247 SASA Polyester 92.211.969 Akbank 81.187.359 Koç Holding 79.316.026 Esenboğa Elektrik 79.121.368 TAV Havalimanları 78.999.007 Arçelik 66.683.423 İş Bankası (C) 64.778.750 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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