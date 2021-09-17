Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|848.127.214
|Garanti BBVA
|600.006.353
|Tüpraş
|291.131.555
|Yapı ve Kredi Bankası
|229.349.149
|Kardemir (D)
|218.243.279
|Koza Altın
|217.095.550
|Ereğli Demir Çelik
|202.512.675
|Koza Madencilik
|180.599.158
|Petkim
|173.934.073
|Halkbank
|172.915.408
|Pegasus
|159.540.446
|Tofaş Oto Fabrikası
|100.172.664
|Şişe Cam
|99.344.247
|SASA Polyester
|92.211.969
|Akbank
|81.187.359
|Koç Holding
|79.316.026
|Esenboğa Elektrik
|79.121.368
|TAV Havalimanları
|78.999.007
|Arçelik
|66.683.423
|İş Bankası (C)
|64.778.750
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi