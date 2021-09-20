Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 481.489.299 Garanti BBVA 360.719.707 Tüpraş 245.766.379 Ereğli Demir Çelik 216.358.339 Şişe Cam 214.095.514 Petkim 205.324.546 Kardemir (D) 179.737.596 Yapı ve Kredi Bankası 167.483.142 Emlak Konut GMYO 146.835.514 Pegasus 138.553.909 Koza Altın 124.559.916 Akbank 114.504.409 İş Bankası (C) 103.314.704 Arçelik 100.309.329 Koç Holding 93.409.568 Koza Madencilik 84.578.382 SASA Polyester 81.241.823 ASELSAN 73.947.273 Fenerbahçe Futbol 72.171.794 TAV Havalimanları 59.661.728 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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