Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|481.489.299
|Garanti BBVA
|360.719.707
|Tüpraş
|245.766.379
|Ereğli Demir Çelik
|216.358.339
|Şişe Cam
|214.095.514
|Petkim
|205.324.546
|Kardemir (D)
|179.737.596
|Yapı ve Kredi Bankası
|167.483.142
|Emlak Konut GMYO
|146.835.514
|Pegasus
|138.553.909
|Koza Altın
|124.559.916
|Akbank
|114.504.409
|İş Bankası (C)
|103.314.704
|Arçelik
|100.309.329
|Koç Holding
|93.409.568
|Koza Madencilik
|84.578.382
|SASA Polyester
|81.241.823
|ASELSAN
|73.947.273
|Fenerbahçe Futbol
|72.171.794
|TAV Havalimanları
|59.661.728
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi