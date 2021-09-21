Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 686.913.313 Garanti BBVA 523.831.532 Tüpraş 286.197.588 Şişe Cam 264.156.701 Yapı ve Kredi Bankası 209.173.417 Kardemir (D) 180.417.235 Ereğli Demir Çelik 174.012.572 Petkim 170.808.326 Koza Altın 131.055.926 Akbank 128.650.992 SASA Polyester 125.286.764 Emlak Konut GMYO 107.424.805 Pegasus 106.820.988 TAV Havalimanları 96.505.364 ASELSAN 93.729.320 İş Bankası (C) 93.192.103 Koç Holding 84.456.995 Koza Madencilik 80.296.264 Sabancı Holding 66.984.059 Ford Otosan 66.596.037 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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