Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
21 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.560 -1,08 BIST ANKARA 117.636 -0,19 BIST ANTALYA 56.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.560
|-1,08
|BIST ANKARA
|117.636
|-0,19
|BIST ANTALYA
|56.779
|0,71
|BIST BALIKESİR
|43.558
|-0,11
|BIST BURSA
|124.801
|-0,61
|BIST DENIZLI
|81.709
|0,36
|BIST ISTANBUL
|92.808
|-0,27
|BIST IZMIR
|149.929
|-1,17
|BIST KAYSERI
|272.856
|1,53
|BIST KOCAELI
|214.275
|0,04
|BIST KONYA
|57.641
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|151.408
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:30 Kaynak: AA
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