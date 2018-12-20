Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

21 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.560 -1,08 BIST ANKARA 117.636 -0,19 BIST ANTALYA 56.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.560 -1,08
BIST ANKARA 117.636 -0,19
BIST ANTALYA 56.779 0,71
BIST BALIKESİR 43.558 -0,11
BIST BURSA 124.801 -0,61
BIST DENIZLI 81.709 0,36
BIST ISTANBUL 92.808 -0,27
BIST IZMIR 149.929 -1,17
BIST KAYSERI 272.856 1,53
BIST KOCAELI 214.275 0,04
BIST KONYA 57.641 -0,63
BIST TEKIRDAĞ 151.408 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:30 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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