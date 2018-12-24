Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.413 0,28 BIST ANKARA 119.641 1,48 BIST ANTALYA 55.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.413
|0,28
|BIST ANKARA
|119.641
|1,48
|BIST ANTALYA
|55.398
|1,04
|BIST BALIKESİR
|44.188
|0,69
|BIST BURSA
|126.063
|1,23
|BIST DENIZLI
|80.511
|0,46
|BIST ISTANBUL
|93.243
|0,66
|BIST IZMIR
|148.643
|0,45
|BIST KAYSERI
|279.061
|0,72
|BIST KOCAELI
|207.547
|-1,12
|BIST KONYA
|58.379
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|151.909
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:20 Kaynak: AA
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