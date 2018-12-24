Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.413 0,28 BIST ANKARA 119.641 1,48 BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.413 0,28
BIST ANKARA 119.641 1,48
BIST ANTALYA 55.398 1,04
BIST BALIKESİR 44.188 0,69
BIST BURSA 126.063 1,23
BIST DENIZLI 80.511 0,46
BIST ISTANBUL 93.243 0,66
BIST IZMIR 148.643 0,45
BIST KAYSERI 279.061 0,72
BIST KOCAELI 207.547 -1,12
BIST KONYA 58.379 0,37
BIST TEKIRDAĞ 151.909 0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:20 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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