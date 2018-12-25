Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.066 -1,07 BIST ANKARA 116.384 -1,44 BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.066 -1,07
BIST ANKARA 116.384 -1,44
BIST ANTALYA 54.816 -0,74
BIST BALIKESİR 44.696 0,97
BIST BURSA 123.141 -1,04
BIST DENIZLI 79.100 -1,75
BIST ISTANBUL 92.426 -0,36
BIST IZMIR 146.374 -0,74
BIST KAYSERI 270.439 -1,52
BIST KOCAELI 203.012 -1,33
BIST KONYA 58.702 -1,45
BIST TEKIRDAĞ 149.340 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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