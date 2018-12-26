Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.859 0,74 BIST ANKARA 117.057 0,41 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.859 0,74
BIST ANKARA 117.057 0,41
BIST ANTALYA 53.923 -0,40
BIST BALIKESİR 44.899 -0,28
BIST BURSA 123.595 0,17
BIST DENIZLI 78.950 0,22
BIST ISTANBUL 92.572 0,05
BIST IZMIR 146.932 0,43
BIST KAYSERI 271.661 0,91
BIST KOCAELI 204.028 0,54
BIST KONYA 59.223 -0,07
BIST TEKIRDAĞ 150.179 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:16 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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