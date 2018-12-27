Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.171 -0,50 BIST ANKARA 117.739 0,44 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.171 -0,50
BIST ANKARA 117.739 0,44
BIST ANTALYA 52.347 0,06
BIST BALIKESİR 45.141 0,50
BIST BURSA 123.564 -0,04
BIST DENIZLI 80.422 1,05
BIST ISTANBUL 92.335 -0,21
BIST IZMIR 145.997 -0,19
BIST KAYSERI 272.020 0,57
BIST KOCAELI 205.094 0,37
BIST KONYA 58.490 -0,88
BIST TEKIRDAĞ 149.752 0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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