Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.151 -0,15 BIST ANKARA 117.320 0,36 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.151 -0,15
BIST ANKARA 117.320 0,36
BIST ANTALYA 52.728 1,35
BIST BALIKESİR 44.716 0,53
BIST BURSA 124.104 1,52
BIST DENIZLI 81.579 0,46
BIST ISTANBUL 92.584 0,28
BIST IZMIR 146.559 0,17
BIST KAYSERI 270.332 0,88
BIST KOCAELI 205.457 0,45
BIST KONYA 57.956 0,13
BIST TEKIRDAĞ 149.833 1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:29 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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