Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.151 -0,15 BIST ANKARA 117.320 0,36 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.151
|-0,15
|BIST ANKARA
|117.320
|0,36
|BIST ANTALYA
|52.728
|1,35
|BIST BALIKESİR
|44.716
|0,53
|BIST BURSA
|124.104
|1,52
|BIST DENIZLI
|81.579
|0,46
|BIST ISTANBUL
|92.584
|0,28
|BIST IZMIR
|146.559
|0,17
|BIST KAYSERI
|270.332
|0,88
|BIST KOCAELI
|205.457
|0,45
|BIST KONYA
|57.956
|0,13
|BIST TEKIRDAĞ
|149.833
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:29 Kaynak: AA
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