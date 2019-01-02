Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.652 -0,79 BIST ANKARA 115.599 -1,24 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.652
|-0,79
|BIST ANKARA
|115.599
|-1,24
|BIST ANTALYA
|52.076
|-1,06
|BIST BALIKESİR
|44.358
|-0,18
|BIST BURSA
|123.624
|-1,92
|BIST DENIZLI
|77.921
|-1,95
|BIST ISTANBUL
|91.472
|-1,47
|BIST IZMIR
|144.452
|-0,91
|BIST KAYSERI
|270.868
|-0,63
|BIST KOCAELI
|201.560
|-1,71
|BIST KONYA
|58.515
|0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|149.494
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40 Kaynak: AA
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