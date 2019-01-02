Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

28 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.652 -0,79 BIST ANKARA 115.599 -1,24 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.652 -0,79
BIST ANKARA 115.599 -1,24
BIST ANTALYA 52.076 -1,06
BIST BALIKESİR 44.358 -0,18
BIST BURSA 123.624 -1,92
BIST DENIZLI 77.921 -1,95
BIST ISTANBUL 91.472 -1,47
BIST IZMIR 144.452 -0,91
BIST KAYSERI 270.868 -0,63
BIST KOCAELI 201.560 -1,71
BIST KONYA 58.515 0,49
BIST TEKIRDAĞ 149.494 -0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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