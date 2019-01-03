Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.711 0,07 BIST ANKARA 113.643 -0,37 BIST ANTALYA 51.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.711
|0,07
|BIST ANKARA
|113.643
|-0,37
|BIST ANTALYA
|51.570
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|43.662
|-0,06
|BIST BURSA
|120.311
|-1,57
|BIST DENIZLI
|79.201
|0,42
|BIST ISTANBUL
|90.247
|-0,52
|BIST IZMIR
|144.011
|0,68
|BIST KAYSERI
|266.406
|-0,69
|BIST KOCAELI
|202.381
|0,56
|BIST KONYA
|57.979
|-0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|146.873
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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