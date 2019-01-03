Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.711 0,07 BIST ANKARA 113.643 -0,37 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.711 0,07
BIST ANKARA 113.643 -0,37
BIST ANTALYA 51.570 -0,12
BIST BALIKESİR 43.662 -0,06
BIST BURSA 120.311 -1,57
BIST DENIZLI 79.201 0,42
BIST ISTANBUL 90.247 -0,52
BIST IZMIR 144.011 0,68
BIST KAYSERI 266.406 -0,69
BIST KOCAELI 202.381 0,56
BIST KONYA 57.979 -0,68
BIST TEKIRDAĞ 146.873 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:33:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]