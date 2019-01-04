Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.157 1,05 BIST ANKARA 112.263 1,46 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.157 1,05
BIST ANKARA 112.263 1,46
BIST ANTALYA 51.308 1,70
BIST BALIKESİR 42.929 -0,14
BIST BURSA 119.622 1,08
BIST DENIZLI 77.603 0,05
BIST ISTANBUL 88.935 0,36
BIST IZMIR 142.404 0,53
BIST KAYSERI 264.408 0,94
BIST KOCAELI 201.152 0,34
BIST KONYA 57.240 0,79
BIST TEKIRDAĞ 144.643 1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor SAMER'in Yerel Seçim Anketine Göre, Kayyum Atamaları HDP Seçmenini Etkilemedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 13:53:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]