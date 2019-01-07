Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.402,34 +0,46 BIST ANKARA 113.100,24 +0,74 BIST ANTALYA 50.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.402,34 +0,46
BIST ANKARA 113.100,24 +0,74
BIST ANTALYA 50.782,51 +0,01
BIST BALIKESIR 43.286,54 +0,95
BIST BURSA 120.363,24 +0,06
BIST ISTANBUL 89.411,86 +0,86
BIST IZMIR 143.500,19 +0,26
BIST KAYSERI 262.677,21 +0,36
BIST KOCAELI 201.858,96 +0,56
BIST KONYA 57.293,33 +0,24
BIST TEKIRDAG 146.193,60 +0,75
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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