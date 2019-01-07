Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.402,34 +0,46 BIST ANKARA 113.100,24 +0,74 BIST ANTALYA 50.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.402,34
|+0,46
|BIST ANKARA
|113.100,24
|+0,74
|BIST ANTALYA
|50.782,51
|+0,01
|BIST BALIKESIR
|43.286,54
|+0,95
|BIST BURSA
|120.363,24
|+0,06
|BIST ISTANBUL
|89.411,86
|+0,86
|BIST IZMIR
|143.500,19
|+0,26
|BIST KAYSERI
|262.677,21
|+0,36
|BIST KOCAELI
|201.858,96
|+0,56
|BIST KONYA
|57.293,33
|+0,24
|BIST TEKIRDAG
|146.193,60
|+0,75
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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