Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.368 -0,07 BIST ANKARA 112.972 -0,34 BIST ANTALYA 51.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.368
|-0,07
|BIST ANKARA
|112.972
|-0,34
|BIST ANTALYA
|51.219
|-0,04
|BIST BALIKESİR
|44.088
|1,52
|BIST BURSA
|123.325
|-0,31
|BIST DENIZLI
|78.661
|-1,07
|BIST ISTANBUL
|90.421
|0,22
|BIST IZMIR
|145.778
|0,63
|BIST KAYSERI
|267.674
|0,67
|BIST KOCAELI
|203.271
|0,62
|BIST KONYA
|56.592
|-0,15
|BIST TEKIRDAĞ
|146.750
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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