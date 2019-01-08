Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.368 -0,07 BIST ANKARA 112.972 -0,34 BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.368 -0,07
BIST ANKARA 112.972 -0,34
BIST ANTALYA 51.219 -0,04
BIST BALIKESİR 44.088 1,52
BIST BURSA 123.325 -0,31
BIST DENIZLI 78.661 -1,07
BIST ISTANBUL 90.421 0,22
BIST IZMIR 145.778 0,63
BIST KAYSERI 267.674 0,67
BIST KOCAELI 203.271 0,62
BIST KONYA 56.592 -0,15
BIST TEKIRDAĞ 146.750 0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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