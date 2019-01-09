Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.945 1,38 BIST ANKARA 114.770 1,11 BIST ANTALYA 50.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.945 1,38
BIST ANKARA 114.770 1,11
BIST ANTALYA 50.346 -0,78
BIST BALIKESİR 44.261 0,54
BIST BURSA 126.232 0,98
BIST DENIZLI 78.759 0,80
BIST ISTANBUL 91.662 0,27
BIST IZMIR 147.470 0,27
BIST KAYSERI 273.897 0,63
BIST KOCAELI 209.134 1,43
BIST KONYA 56.451 0,03
BIST TEKIRDAĞ 149.268 1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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