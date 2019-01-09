Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.945 1,38 BIST ANKARA 114.770 1,11 BIST ANTALYA 50.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.945
|1,38
|BIST ANKARA
|114.770
|1,11
|BIST ANTALYA
|50.346
|-0,78
|BIST BALIKESİR
|44.261
|0,54
|BIST BURSA
|126.232
|0,98
|BIST DENIZLI
|78.759
|0,80
|BIST ISTANBUL
|91.662
|0,27
|BIST IZMIR
|147.470
|0,27
|BIST KAYSERI
|273.897
|0,63
|BIST KOCAELI
|209.134
|1,43
|BIST KONYA
|56.451
|0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|149.268
|1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Khimki'ye 84-78 Mağlup Oldu
Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek
İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş