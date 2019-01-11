Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.442 0,14 BIST ANKARA 116.276 0,02 BIST ANTALYA 49.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.442 0,14
BIST ANKARA 116.276 0,02
BIST ANTALYA 49.702 0,61
BIST BALIKESİR 43.711 0,55
BIST BURSA 128.637 0,81
BIST DENIZLI 79.843 1,10
BIST ISTANBUL 92.096 0,41
BIST IZMIR 151.251 0,99
BIST KAYSERI 266.663 0,42
BIST KOCAELI 217.143 1,28
BIST KONYA 55.455 -0,50
BIST TEKIRDAĞ 153.021 0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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