Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.442 0,14 BIST ANKARA 116.276 0,02 BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.442
|0,14
|BIST ANKARA
|116.276
|0,02
|BIST ANTALYA
|49.702
|0,61
|BIST BALIKESİR
|43.711
|0,55
|BIST BURSA
|128.637
|0,81
|BIST DENIZLI
|79.843
|1,10
|BIST ISTANBUL
|92.096
|0,41
|BIST IZMIR
|151.251
|0,99
|BIST KAYSERI
|266.663
|0,42
|BIST KOCAELI
|217.143
|1,28
|BIST KONYA
|55.455
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|153.021
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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