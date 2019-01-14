Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.887 -0,97 BIST ANKARA 114.873 -0,65 BIST ANTALYA 48.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.887 -0,97
BIST ANKARA 114.873 -0,65
BIST ANTALYA 48.857 -1,15
BIST BALIKESİR 44.292 -0,34
BIST BURSA 128.748 -0,56
BIST DENIZLI 79.171 -0,32
BIST ISTANBUL 91.992 -0,45
BIST IZMIR 148.620 -0,59
BIST KAYSERI 262.802 -1,19
BIST KOCAELI 210.992 -2,29
BIST KONYA 54.649 -1,30
BIST TEKIRDAĞ 151.782 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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