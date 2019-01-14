Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.887 -0,97 BIST ANKARA 114.873 -0,65 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.887
|-0,97
|BIST ANKARA
|114.873
|-0,65
|BIST ANTALYA
|48.857
|-1,15
|BIST BALIKESİR
|44.292
|-0,34
|BIST BURSA
|128.748
|-0,56
|BIST DENIZLI
|79.171
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|91.992
|-0,45
|BIST IZMIR
|148.620
|-0,59
|BIST KAYSERI
|262.802
|-1,19
|BIST KOCAELI
|210.992
|-2,29
|BIST KONYA
|54.649
|-1,30
|BIST TEKIRDAĞ
|151.782
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:17 Kaynak: AA
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