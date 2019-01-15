Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.069 1,05 BIST ANKARA 116.882 1,21 BIST ANTALYA 49.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.069 1,05
BIST ANKARA 116.882 1,21
BIST ANTALYA 49.975 1,53
BIST BALIKESİR 44.477 0,74
BIST BURSA 130.080 0,76
BIST DENIZLI 80.422 1,05
BIST ISTANBUL 93.862 1,07
BIST IZMIR 152.763 0,93
BIST KAYSERI 266.558 1,25
BIST KOCAELI 213.793 1,20
BIST KONYA 55.197 1,03
BIST TEKIRDAĞ 155.261 0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:34 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:17:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]