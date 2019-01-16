Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.201 -0,29 BIST ANKARA 117.106 0,23 BIST ANTALYA 50.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.201 -0,29
BIST ANKARA 117.106 0,23
BIST ANTALYA 50.498 -0,93
BIST BALIKESİR 44.220 0,32
BIST BURSA 130.347 0,09
BIST DENIZLI 80.240 0,24
BIST ISTANBUL 93.777 -0,53
BIST IZMIR 152.738 -0,23
BIST KAYSERI 267.762 0,60
BIST KOCAELI 214.956 0,44
BIST KONYA 54.798 -0,55
BIST TEKIRDAĞ 156.390 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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