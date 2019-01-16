Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.201 -0,29 BIST ANKARA 117.106 0,23 BIST ANTALYA 50.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.201
|-0,29
|BIST ANKARA
|117.106
|0,23
|BIST ANTALYA
|50.498
|-0,93
|BIST BALIKESİR
|44.220
|0,32
|BIST BURSA
|130.347
|0,09
|BIST DENIZLI
|80.240
|0,24
|BIST ISTANBUL
|93.777
|-0,53
|BIST IZMIR
|152.738
|-0,23
|BIST KAYSERI
|267.762
|0,60
|BIST KOCAELI
|214.956
|0,44
|BIST KONYA
|54.798
|-0,55
|BIST TEKIRDAĞ
|156.390
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:25 Kaynak: AA
Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması