Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.248 0,03 BIST ANKARA 119.626 0,82 BIST ANTALYA 50.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.248 0,03
BIST ANKARA 119.626 0,82
BIST ANTALYA 50.465 0,26
BIST BALIKESİR 45.513 2,26
BIST BURSA 131.664 0,25
BIST DENIZLI 80.714 0,27
BIST ISTANBUL 95.916 0,20
BIST IZMIR 153.916 0,43
BIST KAYSERI 272.955 1,29
BIST KOCAELI 216.760 0,13
BIST KONYA 55.546 0,40
BIST TEKIRDAĞ 157.206 0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti E-Ticaret Devi Amazon'un Dağıtım Merkezindeki Çöp Kutusunda Ölü Bebek Bulundu

Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:31:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]