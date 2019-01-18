Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

41 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.708 0,38 BIST ANKARA 119.431 0,47 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.708 0,38
BIST ANKARA 119.431 0,47
BIST ANTALYA 52.660 1,29
BIST BALIKESİR 45.759 1,64
BIST BURSA 133.623 0,39
BIST DENIZLI 80.080 0,28
BIST ISTANBUL 96.678 0,25
BIST IZMIR 153.240 0,34
BIST KAYSERI 274.444 -0,33
BIST KOCAELI 223.983 1,57
BIST KONYA 59.565 -0,16
BIST TEKIRDAĞ 157.616 0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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