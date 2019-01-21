Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.931 1,09 BIST ANKARA 122.088 1,04 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.931 1,09
BIST ANKARA 122.088 1,04
BIST ANTALYA 53.214 0,00
BIST BALIKESİR 46.338 1,08
BIST BURSA 133.640 -0,50
BIST DENIZLI 80.980 1,17
BIST ISTANBUL 98.706 0,32
BIST IZMIR 155.295 1,16
BIST KAYSERI 275.356 0,59
BIST KOCAELI 224.991 -0,72
BIST KONYA 60.396 -0,82
BIST TEKIRDAĞ 156.689 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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