Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.505 2,72 BIST ANKARA 120.993 0,65 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.505
|2,72
|BIST ANKARA
|120.993
|0,65
|BIST ANTALYA
|52.404
|0,21
|BIST BALIKESİR
|46.241
|0,64
|BIST BURSA
|134.948
|1,22
|BIST DENIZLI
|81.817
|0,36
|BIST ISTANBUL
|98.786
|0,69
|BIST IZMIR
|158.574
|1,82
|BIST KAYSERI
|279.726
|2,26
|BIST KOCAELI
|228.746
|1,54
|BIST KONYA
|61.723
|-4,53
|BIST TEKIRDAĞ
|158.976
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama
600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor
500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı