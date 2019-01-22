Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.505 2,72 BIST ANKARA 120.993 0,65 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.505 2,72
BIST ANKARA 120.993 0,65
BIST ANTALYA 52.404 0,21
BIST BALIKESİR 46.241 0,64
BIST BURSA 134.948 1,22
BIST DENIZLI 81.817 0,36
BIST ISTANBUL 98.786 0,69
BIST IZMIR 158.574 1,82
BIST KAYSERI 279.726 2,26
BIST KOCAELI 228.746 1,54
BIST KONYA 61.723 -4,53
BIST TEKIRDAĞ 158.976 1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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