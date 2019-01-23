Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.304 -0,55 BIST ANKARA 122.861 1,10 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.304 -0,55
BIST ANKARA 122.861 1,10
BIST ANTALYA 52.481 0,18
BIST BALIKESİR 46.105 0,21
BIST BURSA 134.241 0,70
BIST DENIZLI 81.211 -0,04
BIST ISTANBUL 99.859 0,66
BIST IZMIR 158.518 -0,91
BIST KAYSERI 281.716 0,20
BIST KOCAELI 230.476 0,84
BIST KONYA 59.890 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 157.156 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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