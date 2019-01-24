Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.171 1,53 BIST ANKARA 126.688 2,36 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.171 1,53
BIST ANKARA 126.688 2,36
BIST ANTALYA 52.347 0,10
BIST BALIKESİR 46.825 1,08
BIST BURSA 135.754 0,70
BIST DENIZLI 85.178 1,90
BIST ISTANBUL 100.585 0,76
BIST IZMIR 161.410 1,07
BIST KAYSERI 286.502 0,92
BIST KOCAELI 234.030 0,72
BIST KONYA 60.459 1,22
BIST TEKIRDAĞ 159.780 1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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