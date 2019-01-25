Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.162 -0,43 BIST ANKARA 127.740 0,62 BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.162
|-0,43
|BIST ANKARA
|127.740
|0,62
|BIST ANTALYA
|52.713
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|47.892
|0,90
|BIST BURSA
|142.800
|1,88
|BIST DENIZLI
|83.669
|0,07
|BIST ISTANBUL
|101.836
|0,33
|BIST IZMIR
|164.771
|1,43
|BIST KAYSERI
|290.613
|0,14
|BIST KOCAELI
|234.308
|-1,26
|BIST KONYA
|61.131
|0,00
|BIST TEKIRDAĞ
|159.988
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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