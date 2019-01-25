Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.162 -0,43 BIST ANKARA 127.740 0,62 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.162 -0,43
BIST ANKARA 127.740 0,62
BIST ANTALYA 52.713 -0,12
BIST BALIKESİR 47.892 0,90
BIST BURSA 142.800 1,88
BIST DENIZLI 83.669 0,07
BIST ISTANBUL 101.836 0,33
BIST IZMIR 164.771 1,43
BIST KAYSERI 290.613 0,14
BIST KOCAELI 234.308 -1,26
BIST KONYA 61.131 0,00
BIST TEKIRDAĞ 159.988 -0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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