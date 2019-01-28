Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.910 0,64 BIST ANKARA 129.020 0,88 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.910 0,64
BIST ANKARA 129.020 0,88
BIST ANTALYA 52.875 0,98
BIST BALIKESİR 48.551 1,15
BIST BURSA 143.968 0,20
BIST DENIZLI 84.457 1,35
BIST ISTANBUL 102.375 0,59
BIST IZMIR 167.141 1,01
BIST KAYSERI 302.834 2,17
BIST KOCAELI 237.347 1,13
BIST KONYA 61.506 1,31
BIST TEKIRDAĞ 162.675 1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:21 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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