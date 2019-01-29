Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.145 0,96 BIST ANKARA 127.460 0,30 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.145 0,96
BIST ANKARA 127.460 0,30
BIST ANTALYA 52.741 -0,41
BIST BALIKESİR 47.654 -0,37
BIST BURSA 142.928 0,30
BIST DENIZLI 83.605 0,26
BIST ISTANBUL 103.076 1,08
BIST IZMIR 165.095 0,40
BIST KAYSERI 302.742 1,04
BIST KOCAELI 233.520 -1,56
BIST KONYA 61.113 0,55
BIST TEKIRDAĞ 159.471 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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