Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.900 0,66 BIST ANKARA 129.710 0,28 BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.900 0,66
BIST ANKARA 129.710 0,28
BIST ANTALYA 52.712 -2,01
BIST BALIKESİR 48.023 0,38
BIST BURSA 145.856 1,09
BIST DENIZLI 83.988 0,60
BIST ISTANBUL 105.962 0,89
BIST IZMIR 166.510 -0,48
BIST KAYSERI 309.540 0,65
BIST KOCAELI 239.373 1,20
BIST KONYA 61.318 0,58
BIST TEKIRDAĞ 164.338 0,87


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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