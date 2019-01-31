Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.616 0,20 BIST ANKARA 132.545 0,15 BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.616 0,20
BIST ANKARA 132.545 0,15
BIST ANTALYA 53.277 1,63
BIST BALIKESİR 48.612 0,71
BIST BURSA 148.599 2,13
BIST DENIZLI 83.723 0,49
BIST ISTANBUL 107.183 1,53
BIST IZMIR 164.677 0,58
BIST KAYSERI 309.524 1,04
BIST KOCAELI 241.731 1,58
BIST KONYA 61.559 0,11
BIST TEKIRDAĞ 166.847 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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